Energia: melhores teses de mestrado de 2022 conhecidas na segunda-feira

Os vencedores da 27ª edição do Prémio REN - que todos os anos distingue as melhores teses de mestrado na área da energia - vão ser conhecidos na segunda-feira, 28 de novembro, num evento a decorrer na sede da Impresa, em Paço de Arcos.

Na mesma ocasião serão ainda entregues as Medalhas de Mérito Científico, um prémio criado o ano passado pela REN, o Centro Ciência LP e a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) que tem como objetivo distiguir estudantes e investigadores de países africanos de língua portuguesa que tenham realizado trabalhos nas áreas da energia e da transição energética.

20

foi o número de teses entregues para avaliação para o Prémio REN, menos sete que na edição de 2021

Assim, serão entregues um total de sete distinções: cinco no âmbito do Prémio REN (três prémios e duas menções honrosas) e duas medalhas de mérito, uma em cada uma das duas categorias existentes: Jovens Investigadores e Mulheres Investigadoras. Prémios que têm um valor total de €65 mil dos quais €25 mil são para o 1º lugar; €15 mil para o 2º lugar; €10 mil para o 3º lugar; €2.500 para cada uma das menções honrosas e ainda €5.000 para cada uma das medalhas de mérito.

A escolha dos vencedores cabe, contudo, a dois júris diferentes, um para o Prémio REN, liderado pelo professor João Peças Lopes, da faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), e outro para as Medalhas de Mérito cujo painel avaliador é constituído por elementos do Centro Ciência LP e da FCT e é presidido pela professora Maribel Yasmina Santos, da Universidade do Minho.

Prémio REN

O que é?

É a entrega do Prémio REN para as melhores teses de mestrado na área da energia e das Medalhas de Mérito Científico criadas o ano passado pela REN, o Centro Ciência LP e a Fundação para a Ciência e Tecnologia. O evento conta, como já vem sendo hábito, com a parceria do Expresso.

Quando, onde e a que horas?

Dia 28 de novembro, segunda-feira, às 15h00 no edifício da Impresa, em Paço de Arcos.

Quem vai estar presente?

Francisco Pinto Balsemão, presidente da Impresa

Duarte Cordeiro ministro do Ambiente e da Transição Climática

João Peças Lopes, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e presidente do júri do prémio REN

Rodrigo Costa, CEO da REN

Porque é que este encontro é central?

Os prémios REN e as medalhas de mérito científico têm o objetivo de reforçar a ligação entre empresas e academia e reconhecer os trabalhos de estudantes e investigadores que poderão ser a reposta a alguns dos desafios atuais da transição energética.