Agricultura portuguesa conhece o melhor da produção nacional em época de crise

O sector da agricultura enfrenta tempos difíceis um pouco por todo o mundo e Portugal não foge à regra atual. As cadeias de abastecimento ainda estão a recuperar de dois anos de pandemia e da invasão da Ucrânia pela Rússia, ao passo que as alterações climáticas, as novas metas comunitárias da UE, e a subida de preços da energia e das matérias-primas coloca os agricultores sobre uma grande pressão.

"Temos um futuro imediato envolto em grande incerteza e preocupações", resume o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa. É essencial “mudar a postura na forma como a agricultura é visto em termos institucionais e na opinião pública”, com críticas ao Governo e ao ministério da Agricultura, que acusa de “tardar em encarar este problema que terá impacto no futuro para o país inteiro”. Apesar das dificuldades, o responsável acredita que, em Portugal, o “sector está melhor preparado e abraçou as melhores tecnologias”, sendo uma “referência mundial na área do vinho, azeite, agroindústria ou frutos vermelhos”.

"Os apoios, quando bem regulados e divididos, são fundamentais para catapultar as explorações do nível de suficiência para o nível de excelência", afirma Filipe Figueiredo

Serão precisamente estes exemplos de resiliência e inovação que estarão em destaque na atribuição do Prémio Intermarché Produção Nacional, que reconhecerá projetos agrícolas nas áreas da produção primária, produtos transformados e ideias com potencial. É a oitava edição da distinção, após dois anos de interregno pela covid-19, e o evento contará também com um Momento Expresso para discutir os principais desafio da agricultura portuguesa.

Para Filipe Figueiredo, CEO, Quinoa Portuguesa, “temos necessariamente de olhar para uma agricultura moderna com vista na introdução de mais-valias para a alimentação do nosso consumidor e apostar em diversidade e novidade”.

€9,6

mil milhões foi o o valor da produção agrícola portuguesa em 2021, o que representa uma taxa de crescimento de 14,6% face a 2020

Saiba mais sobre o evento com a ficha em baixo.

Prémio Intermarché Produção Nacional

O que é?

Pelo oitavo ano consecutivo o Expresso e o Intermarché associaram-se num projeto referência que promove ativamente e premeia os produtores e a produção nacional, reconhece a importância da sustentabilidade e inovação na produção portuguesa e impulsiona o reconhecimento da produção nacional de qualidade, o Prémio Intermarché Produção Nacional. Inserido neste evento, terá lugar um painel de debate dedicado ao tema “Quais os desafios da economia e o seu impacto na produção nacional”.

Quando, onde e a que horas?

Quarta-feira, 23 de novembro, às 17h30.

Quem são os oradores?

Rui Pereira, Presidente do Conselho de Administração, Intermarché

Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente, CAP

Pedro Queiroz, Diretor-geral, FIPA

Filipe Figueiredo, CEO, Quinoa Portuguesa

Porque é que este tema é importante?

Porque a agricultura vive um período particularmente difícil motivado por um contexto global exigente e por questões estruturais que começam a colocar entraves a um desenvolvimento mais sustentado. Como tal, é importante perceber quais são os entraves e como é possível fomentar a inovação e o rasgo para que a agricultura portuguesa seja mais competitiva.

Como posso assistir?

No Facebook do Expresso.