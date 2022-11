Transição digital: “2023 é um ano de grandes concretizações do PRR”

Os principais organismos responsáveis pela reforma digital do Estado estiveram, esta terça-feira de manhã, sentados à mesma mesa a discutir quais os principais desafios da transformação digital e quais as medidas que podem implementar, individualmente e em conjunto. Na sessão, organizada pela consultora Axians e a que o Expresso se associou, estiveram João Dias, presidente da Agência para a Modernização Administrativa; César Pestana, presidente da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública; Mário Campos, subdiretor geral da Autoridade Tributária e Aduaneira: Paula Salgado, do Instituto de Informática da Segurança Social; Ana Laranjeira, presidente da Estrutura de Missão para a Modernização e Reforma da Administração Pública dos Açores; Joana Mendonça, presidente da Agência Nacional de Inovação; Luís Goes Pinheiro, presidente da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde; Filomena Rosa, presidente do Instituto dos Registos e Notariado; António Gameiro Marques, diretor do Gabinete Nacional de Segurança; Patrícia Borges, vogal da Agência para o Desenvolvimento e Coesão e Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Estas são algumas das conclusões.

1. Os fundos do PRR

A transição digital do Estado está a entrar numa fase decisiva porque causa do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Não só por causa do grande volume de fundos disponíveis, mas porque têm de ser todos executados até 2026. O próximo ano será, por isso, “muito importante, porque é um ano de grandes concretizações do PRR”, diz Luís Goes Pinheiro.

De facto, os fundos disponíveis vão traduzir-se em mais projetos ou em projetos de maior dimensão que, por arrasto, também vão contribuir para a simplificação dos processos administrativos.

Um dos grandes objetivos é digitalizar os serviços públicos que “o cidadão precisa efetivamente”, nota Paula Salgado. Mas também centralizar a informação toda de forma que “o cidadão apenas dê os seus dados uma vez”, acrescenta Filomena Rosa.

joao girao

2. Os entraves