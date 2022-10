Orçamento do Estado tem medidas positivas mas podia ir mais além: o que acham as empresas

Os dias eram de expectativa e, agora que se conhecem as medidas incluídas no documento do Orçamento do Estado para 2023, a resposta vai desde a satisfação cautelosa à crítica por cuidado a mais. A acreditar nas opiniões manifestadas no evento “OE 2023: As respostas da política fiscal aos desafios das empresas portuguesas”, conferência PLMJ com o apoio do Expresso.

As políticas fiscais de apoio às empresas e a difícil e imprevisível conjuntura global estiveram em destaque na sessão que decorreu hoje de manhã na sede da AEP, em Matosinhos, e que contou com a presença de Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP; Maria de Lurdes Rocha da Fonseca Torres, diretora do Departamento de Estudos e Estratégia da AEP; Pedro Siza Vieira, sócio das áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais da PLMJ; e Serena Cabrita Neto, sócia e coordenadora da área de Fiscal da PLMJ.

Perigos atuais

O panorama global é de grande incerteza, e a conjuntura económica é de tal modo imprevisível que pode ser difícil antecipar qualquer cenário.

Estamos perante “um orçamento que assenta num exercício altamente complexo de fazer projeções sobre o futuro”, acredita Pedro Siza Vieira.

O documento do OE 2023 reflete esta preocupação, na opinião do ex-ministro da Economia, ao mesmo tempo que tenta dar apoios à economia.

Apoio do Estado

"Nas empresas, as medidas são todas positivas, mas são de uma magnitude insuficiente", acredita Maria de Lurdes Rocha da Fonseca Torres.

É preciso fazer ainda mais, na opinião dos empresários, para responder às dificuldades atuais.

Simplificar a burocracia e diminuir certos impostos são soluções apontadas.

Mudanças estruturais

“Elevar o potencial de crescimento da economia portuguesa é a única forma”, aponta Luís Miguel Ribeiro, de alavancar a economia.

Para o responsável da associação de empresários, não basta medidas pontuais de apoio. É preciso que as políticas estatais comecem a traduzir em mudanças estruturais.

Resiliência das empresas