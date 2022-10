Como se pode combater as fake news?

"Temos sempre de lutar o mais possível pela qualidade, pela confiança e pela relevância", sublinha Bernardo Ferrão, diretor-adjunto da SIC

"É muito importante a escolha dos locais, dos porta-vozes e das fontes que nos dão a informação", lembra Francisco Teixeira, General Manager & Partner da Hill+Knowlton Strategies

"As marcas fortes dos media têm uma credibilidade grande, o que significa que - em caso de dúvida - as pessoas vão lá", esclarece Luís Mergulhão, Presidente e CEO do Omnicom Media Group

"Há uma tendência que consiste em que a informação falsa é mais facilmente difundida e com uma maior rapidez", alerta Sandra Maximiano, professora associada do ISEG