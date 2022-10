Como o sector do retalho terá de lidar com a nova realidade mundial

Há cerca de um ano, aquando da primeira edição do CEO Retail Fórum, uma iniciativa da Accenture em parceria com o Expresso e a SIC Notícias, o principal tema em cima da mesa foi, inevitavelmente, os efeitos mais imediatos da covid-19 no retalho. Ou seja, falou-se do encerramento de lojas, das quebras nas receitas, do crescimento do comércio digital e das novas exigências dos consumidores. O que não se sabia na altura é que muitos desses impactos não só se prolongariam no tempo como iriam mudar o retalho para sempre.

Na segunda edição do CEO Retail Fórum, que decorre esta quarta-feira, 30 de junho, o tema em cima da mesa será, por isso, o ‘Adaptive Retail’ (retalho adaptável), um termo internacional que “descreve a forma como os retalhistas devem encarar esta nova realidade, combinado o engenho humano e a tecnologia para a criação de valor de uma forma ágil e responsável”, explica ao Expresso o diretor sénior para a área de retalho da Accenture Portugal, Miguel Veloso.

Ou seja, neste momento, o sector do retalho e todos os seus intervenientes têm de se adaptar a uma série de mudanças. Algumas já se estavam a delinear antes da pandemia e foram aceleradas, como o comércio online e a procura por marcas e produtos mais amigos do ambiente e éticos. Outras são uma clara consequência da covid-19, como a procura e compra online de produtos que antes só se podiam comprar nas lojas físicas.

“A pandemia da covid-19 acelerou a evolução destas tendências e com isso evidenciou-se a urgência de os retalhistas olharem para o ‘Adaptive Retail’ como uma prioridade”, diz Miguel Veloso, diretor sénior para a área de retalho da Accenture Portugal.

Ora, no âmbito da estratégia ‘Adaptive Retail’, há três áreas a que os retalhistas se devem dedicar: as novas tecnologias, a inteligência artificial e as novas expectativas e exigências dos consumidores. Por exemplo, explica Miguel Veloso, o uso de inteligência artificial pode ser aplicado na melhoria dos indicadores de oferta e procura. Já a tecnologia pode ajudar a melhorar as cadeias de abastecimento que estão mais sobrecarregadas por causa do crescimento do comércio online. As duas podem ser aplicadas como forma de conhecer melhor o que o consumidor quer atualmente e, dessa forma, ter oferta à medida da procura, não só em termos de produto, como em termos de disponibilidade. Porque, hoje, além de um maior recurso ao comercio online e à procura por produtos mais amigos do ambiente, o consumidor exige produtos entregues com rapidez.

64%

é a percentagem de consumidores norte-americanos que já preferem marcas amigas do ambiente

CEO RETAIL FORUM

O que é?

É uma conferência organizada pela Accenture em parceria com o Expresso e que tem como tema o ‘Adaptive Retail’ (retalho adaptável na tradução em português), um termo que designa a necessidade de o sector ter de estar em constante adaptação face à nova realidade mundial.

Quando, onde e a que horas?

Dia 30 de junho, quarta-feira, das 17h00 às 18h00

Quem são os oradores?

Miguel Veloso, diretor sénior para a área de retalho da Accenture Portugal

Liliana Ferreira, diretora geral da Fraunhofer Portugal

Gonçalo Lobo Xavier, diretor geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED),

Vasco Portugal, CEO da Sensei

Manuela Vaz, vice-presidente da Accenture Portugal, responsável pelas áreas de Indústria, Transportes, Consumo, Distribuição e Retalho

Cara Smyth, diretora-geral para a área da sustentabilidade da Accenture a nível global

Porque é que este tema e este debate são centrais?

A pandemia veio trazer alterações definitivas à forma como as pessoas consomem e o sector do retalho tem de saber como se adaptar a essas alterações e a outras que ainda estão para vir quando a pandemia acalmar.

Como posso ver?

Simples, clique AQUI