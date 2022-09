Teresa Fabião: “O VIH é hoje muito mais um vírus social”

Viver com VIH é hoje como viver com qualquer outra doença crónica, como a diabetes ou a hipertensão. A diferença entre estas condições está no estigma que permanece associado a quem vive com o vírus da imunodeficiência e que é, frequentemente, excluído pela sociedade. “Quando olhamos para as doenças crónicas como a hipertensão, ninguém é discriminado”, aponta o professor e investigador em economia da saúde, Eduardo Costa. Para alterar o paradigma, será essencial continuar a apostar na promoção da literacia em saúde através de campanhas dirigidas à população em geral.

“As pessoas continuam a sentir muito este estigma e discriminação que dificultam o tratamento”, lamenta Cristina Sousa, presidente da Abraço. Há três décadas que se dedica a apoiar esta comunidade, a especialista afirma que, por vezes, quem está infetado com VIH “tem medo de dizer que toma os comprimidos” ou de “dizer que tem uma doença crónica”.

Teresa Fabião partilha a vida com o vírus há 11 anos e recorre à arte não só para lidar com a sua condição, mas sobretudo para fazer ativismo nesta área. Assume-se, aliás, como “ativista”. “Quando falo que sou ativista, [é porque] trago o ativismo para a rua para chocalhar as coisas”, partilha. E diz mesmo que conheceu várias pessoas que deixaram de ir levantar a medicação “porque não querem ser vistos” no hospital por medo do que outros possam pensar ou dizer. “O VIH é hoje muito mais um vírus social”, sublinha.

josé fernandes

Conheça as principais conclusões do debate “Estigma e impacto social”, integrado no projeto Horizonte 2030 do Expresso com apoio da ViiV Healthcare:

Para lá das paredes do hospital