O conceito de cidade inteligente, ou smart city, baseado no primado da tecnologia, está intimamente ligado à ambição de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nos centros urbanos e torná-la mais sustentável. O quarto programa do podcast promovido pelo BBVA com o Expresso como media partner contou com o contributo de Pedro Gaspar, diretor de novas tecnologias de negócio do CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, Patrícia Vasconcelos, CEO da CaetanoBus, e José Graça Medeiros, diretor-geral da MCG – Manuel da Conceição Graça.

Pedro Gaspar começou por falar da importância da digitalização em todo este processo, salientando que “a tecnologia é desenhada com as pessoas e para as pessoas e terá um papel-chave”. E deu o exemplo da plataforma AYR, o primeiro sistema de gestão de sustentabilidade das cidades.

Também Patrícia Vasconcelos admitiu que a mobilidade é um desafio coletivo, sobretudo porque a densidade populacional é inimiga da qualidade de vida numa cidade que se quer limpa e amiga do ambiente. Se assim não for, ou seja, se não houver um esforço de toda a sociedade, “não terá sucesso”, disse.

Por seu lado, José Graça Medeiros referiu que para assegurar um lugar nos mercados da sustentabilidade a indústria enfrenta muitos desafios, nomeadamente saber em qual deve apostar, que clientes apoiar. Por isso, garantiu, “temos de investir e olhar os riscos como uma oportunidade”.