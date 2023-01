Sabia que o primeiro automóvel chegou a Portugal em 1895? O veículo da marca Panhard &Levassor, importado de Paris pelo IV Conde de Avilez, não só foi o primeiro a automóvel a circular em Portugal, como o protagonista do primeiro acidente de viação.

Com a evolução da tecnologia, foram surgindo novas modalidades de transporte (como as bicicletas e as trotinetes elétricas) e a sinistralidade rodoviária tornou-se num dos maiores flagelos mundiais.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que em 2030, a sinistralidade rodoviária poderá ser a quinta causa de morte com 2,4 milhões de vítimas/ano, excedendo as mortes por cancro.

A mais recente campanha da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) revelou que todos os anos morrem 1,35 milhões de pessoas em todo o mundo, totalizando 3700 pessoas por dia, ou seja, uma pessoa a cada 24 segundos. É também a primeira causa de morte dos 5 aos 29

anos.

A mesma entidade revelou ainda que nos primeiros sete meses de 2022 registaram-se 18.889 acidentes com vítimas, 253 vítimas mortais, 1.398 feridos graves e 22.021 feridos leves, números superiores face a 2021.

No período pré-pandémico, o custo da sinistralidade rodoviária atingiu os 6,4 mil milhões de euros em Portugal, correspondente a cerca de 3,03% do PIB. Por isto mesmo, sensibilizar e informar acerca de padrões de mobilidade, perceção de segurança e prevenção rodoviária nunca fez tanto sentido.

Entidades de referência nacional como a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) promovem, com frequência, ações de sensibilização, com o objetivo de prevenir e reduzir a sinistralidade rodoviária e promover a adoção de uma condução mais segura e

defensiva.

Cuide do seu veículo, cuide de si

Um ótimo método para assegurar todas as condições de segurança e de navegabilidade dos veículos é realizar uma inspeção regular dos mesmos.

A Seguro Directo apresenta uma check-list que poderá auxiliar os condutores a garantir a manutenção do seu veículo, e a sua própria segurança:

Verifique condições gerais de segurança, como o estado dos travões, direção,suspensão, dispositivos de sinalização, nível de óleo e funcionamento dos limpa para-brisas;

Verifique a pressão dos pneus e confirme que não existem quaisquer grumos ou protuberâncias estranhas;

Certifique-se que não existe nenhuma luz de aviso no painel de controlo;

Use o cinto de segurança em todas as viagens, e certifique-se de que todos os ocupantes também têm cinto de segurança;

Respeite os limites de velocidade previstos na lei;

Elimine distrações, como o uso do telemóvel;

Faça pausas regulares em viagens longas, se possível a cada duas horas;

Mantenha a distância de segurança, deixando um espaço de, pelo menos, 40 metros em relação ao veículo da frente;

Use o banco traseiro para o transporte de crianças, com cinto de segurança ou com dispositivo de retenção adequado;

Não arrisque manobras ou ultrapassagens perigosas;

Não conduza se estiver sob a influência de álcool ou drogas;

Em caso de avaria, imobilize o veículo na berma e coloque o colete e triângulo de sinalização de forma visível.



Estes são hábitos simples que devem estar sempre presentes antes e durante os momentos de condução rodoviária. Contudo, é fundamental adaptar a condução às circunstâncias em que o condutor se encontra: em caso de chuva, nevoeiro, ou deterioração de pavimento, é imprescindível circular com os médios e faróis de nevoeiro ligados, assim como reduzir a velocidade para uma

condução mais segura.



Partilhar a estrada em segurança e manter-se sempre alerta é um conselho da Seguro Directo.