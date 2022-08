Já são conhecidos os candidatos a Carro do Ano em Portugal

No total são 32 automóveis concorrentes, divididos por oito classes, com diferentes modelos e versões, dos quais 22 são candidatos ao título de vencedor do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022.

Estes galardões vão contemplar as seguintes classes: Citadino, Desportivo, Familiar, SUV Compactos (inclui Crossovers), Grandes SUV, Elétrico, Híbrido, e Híbridos Plug-in.

Classe dedicada aos modelos híbridos Plug-In em estreia

A criação de uma classe dedicada, em exclusivo, aos modelos híbridos Plug-in (PHEV) é uma das novidades da edição deste ano. No total são sete os modelos confirmando a aposta crescente dos fabricantes na eletrificação e nesta tecnologia. Destaque, ainda, para os automóveis 100% elétricos que é a classe com mais inscritos com um total de nove modelos a concurso.

Testes dinâmicos terminam em janeiro de 2022

Vinte jurados, em representação dos principais órgãos de comunicação social do país preparam-se para iniciar testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso. Estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental são algumas das áreas de avaliação.

Numa segunda fase, em meados de fevereiro, ficaremos a conhecer os sete finalistas. O Carro do Ano e os vencedores das diferentes classes serão conhecidos até ao final do mês de fevereiro de 2022.

O grupo IMPRESA organiza a iniciativa – “39ª edição do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022” - através da SIC Notícias e do Expresso.

Prémio Tecnologia e Inovação

Para esta edição, a organização volta a selecionar um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que vão ser apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

Inscritos – 39ª edição do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021

Citadino do Ano

Dacia Spring

Hyundai Bayon 1.0 T-Gdi Premium

Desportivo do Ano

Hyundai i20 N

Hyundai KAUAI N

Peugeot 508 PSE

Híbrido Plug-in do Ano

Audi Q3 PHEV

DS 4 E-TENSE 225

Hyundai Tucson PHEV 1.6 TGDI AT Vanguard

Jeep Wrangler 80th Anniversary 2.0 TG Plug In Hybrid 380cv AT8

Kia Sorento PHEV

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV eMotion

Peugeot 308 GT Hybrid

Toyota RAV4 Plug-in Lounge

Híbrido do Ano

Hyundai Santa Fe HEV 1.6 Vanguard + Luxury Pack

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158CV Mhev N-Connecta Xtronic

Toyota Yaris Cross Premier Edition

Elétrico do Ano

Cupra Born 58Wh (231cv)

Dacia Spring

Ford Mustang Mach-E

Hyundai IONIQ 5 Vanguard + Plug & Power 73Kw

Kia EV6 GT-line

Opel Mokka-e Ultimate

Škoda Enyaq

Toyota Mirai

Volkswagen ID. 4

Familiar do Ano

DS 4 E-TENSE 225

Peugeot 308 GT HYBTID 225cv e-EAT8

SUV Compacto do Ano

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158CV Mhev N-Connecta Xtronic

Opel Mokka 1.2 Turbo AT8 GS Line

Grande SUV do Ano

Hyundai Santa Fe HEV 1.6 Vanguard + Luxury Pack

Jeep Wrangler 80th Anniversary 2.0 TG Plug In Hybrid 380cv AT8

Kia Sorento PHEV

Candidatos a Carro do Ano 2022

Audi Q3 PHEV

Cupra Born

DS 4 E-TENSE

Dacia Spring

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Bayon

Hyundai IONIQ 5

Hyundai Kauai N

Hyundai Tucson PHEV

Hyundai Santa Fe HEV

Jeep Wrangler Plug In Hybrid

Kia Sorento

Kia EV6

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Nissan Qashqai

Opel Mokka

Peugeot 308

Škoda Enyaq

Toyota RAV4 Plug-in

Toyota Yaris Cross

Toyota Mirai

Volkswagen ID. 4

Júri da 39.ª edição do Seguro Directo Carro do Ano

Troféu Volante de Cristal 2022

ACP - António Xavier

Autofoco – José Caetano

Carros e Motores - Miguel Rodrigues

Correio da Manhã – Pedro Santos

Diário de Notícias – Paulo Tavares

Exame Informática – Sérgio Magno

Expresso - Rui Cardoso

Jornal de Negócios - Adriano Oliveira

RTP – Paulo Solipa

Rádio Renascença/RFM – José Carlos Santos Silva

Razão Automóvel – Diogo Teixeira

Record - Paulo Renato Soares

SIC Online – Pedro Amante

SIC/SIC Notícias - Rui Pedro Reis

Motor 24 – José Silva Pires

Público – Carla B. Ribeiro

TVI – Pedro Ramalho

TSF – António Catarino

Volante – Luís Cáceres Monteiro

VISÃO – Paulo Santos