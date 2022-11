O Hyundai i10 recebeu um novo motor 1.0 Turbo de três cilindros e 100 CV que faz da versão a concurso no Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021 o mais potente da gama. No caso da versão N-Line são vários os elementos que lhe dão um aspeto mais agressivo. Este é o terceiro modelo a receber uma versão N Line. Nesta variante, mais desportiva, o i10 perdeu as luzes diurnas dianteiras redondas, ganhando outras, tripartidas, recebeu novos para-choques, uma nova e maior grelha e umas jantes exclusivas de 16 polegadas. É possível combinar o tejadilho do carro com três cores diferentes.

O i10 mais vitaminado diferencia-se pelo volante, os pedais em metal, os rebordos vermelhos nas colunas de ventilação e os bancos desportivos. Para além do aumento das dimensões, outra das apostas do modelo sul-coreano é o sistema de infotainment com um ecrã tátil de 8 polegadas onde monitorizamos o sistema de segurança Hyundai SmartSense com vários equipamentos de segurança ativa. O motor 1.0 T-GDi exclusivo da versão N Line a concurso tem uma caixa manual de cinco velocidades mas é possível optar por uma caixa automática.

Hyundai i10 1.0 T-Gdi N-line - €17.317