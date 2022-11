Fiat 500e - Candidato a citadino e elétrico do ano

O Fiat 500e foi o ultimo citadino elétrico a chegar ao nosso mercado. Com uma história de 63 anos, a marca italiana concebeu um automóvel totalmente novo, mantendo, no entanto, a genese do modelo que se tornou um best-seller desde o seu ‘regresso’ em 2007.

A plataforma é maior o que permite o aumento de alguns cêntimetos nas dimensões. A carroçaria conta, agora, com três versões: três portas, semiaberta (cabrio) e 3+1 com a introdução de uma segunda porta do lado direito de abertura antagónica.

Os três níveis de equipamento são o Action, Passion e Icon. A autonomia depende da versão que escolhemos e pode variar entre os 180 e os 320 km. No caso do motor de 95cv, associado à bateria com 23,8 kWh de capacidade podemos percorrer entre 180 e os 240 km, isto numa utilização citadina, em ciclo WLTP. A aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 9,5 segundos. O Fiat 500 elétrico berlina pesa 1.330 kg.

A segunda unidade que destacamos é aquela que está a concurso no Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021. O 500 elétrico de 87kW 118 Cv que pode conseguir uma autonomia de 320 km e uma velocidade de 150 km/h (limitada). O 500e tem três modos para potenciar a eficiência da condução: Normal, Range e Sherpa. A ‘Normal’ é indicada para utilização diária, o modo ‘ Range’ - que ativa a função de retenção “One-pedal-drive” - permite a condução só com o pé direito e a consequente recuperação de energia quando levantamos o pé do acelerador. No caso do modo ‘Sherpa’ surge quando a autonomia é reduzida gerindo os diferentes sistemas e recursos do veículo, como por exemplo o ar condicionado, através da limitação da velocidade a 80 km/h.



No caso da autonomia ser de apenas 24 km entra automaticamente o modo “Trotle” (Tartaruga) que reduz o rendimento do motor. O Fiat 500e tem uma bagageira com uma capacidade de 185 litros. O citadino italiano tem disponível um conjunto de dispositivos como a câmara dianteira, cruise control adaptativo (com reconhecimento de ciclistas, peões, e outros veículos), assistência à manutenção na faixa de rodagem, leitura dos sinais de trânsito e sistema de monitorização de ângulos mortos e sensores 360º, que fazem deste modelo o primeiro da categoria a proporcionar condução autónoma de nível 2.

Fiat 500 Elétrico Cabrio 87kW 118 Cv la Prima- €33.900