BMW Série 1: O regresso do Premium desportivo

Tendo vendido mais de dois milhões de unidades até ao momento, este modelo apresenta na sua terceira geração várias novidades. Com linhas mais dinâmicas, distingue-se por uma aparência robusta e simultaneamente elegante, onde se destacam a dianteira distinta e as cavas das rodas amplas para uma lateral mais desportiva.

O interior recebe o condutor com um cockpit redesenhado e os passageiros dos bancos traseiros têm agora mais espaço graças ao túnel central mais baixo.

Com as suas dimensões exteriores quase inalteradas, este automóvel proporciona mais 33 mm de espaço para os joelhos na traseira, assim como mais espaço à altura dos cotovelos (+42 mm na dianteira, +13 mm na traseira) e uma maior facilidade de acesso. A bagageira aumentou 20 litros, para 380 litros.

O novo Série 1 adota agora arquitetura de tração dianteira e recebe novos sistemas de segurança e conetividade.

O BMW Live Cockpit Professional (opcional) transporta o condutor para um ambiente que costumamos encontrar apenas em segmentos superiores. O ecrã de 10,25 polegadas permite vários tipos de visualização de acordo com o modo de condução. O acesso ao sistema multimédia pode ser ativado de forma tátil e gestual. O ar condicionado é acionado a partir de dois botões minimalistas cromados. As saídas de ventilação são grelhas cromadas. Os níveis de equipamento são o Advantage, Sport Line, Luxury Line e M Sport.

Equipamento de conforto e segurança em bom plano

O novo BMW Série 1 poderá equipar os mais recentes assistentes à condução a pensar na segurança e no conforto de todos os que viajam a bordo: Câmara perimétrica, alerta e travagem a baixa velocidade com detetor de peões e ciclistas, aviso da transposição da faixa de rodagem, cruise control ativo até 160 km/h, Stop&Go (com caixa automática), estacionamento assistido, memória dos últimos 50 metros percorridos que lhe permite recuar sozinho, abertura e arranque via Smartphone, navegação assistida com informação de trânsito em tempo real, além do assistente BMW Intelligent Personal Assistant que atua de forma verbal quando ouve a frase “Olá BMW” ou através da seleção de uma palavra de ativação ao seu acordo.

Bmw 116d - €30.500