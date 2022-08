O plano é regressar, mas “ainda não vai dar”. Portugal é cada vez menos um lar temporário para quem fugiu da guerra

Há sirenes a tocar em Lviv. Yana está em Lisboa, a caminhar por um jardim calmo sob o sol quente da hora de almoço, fala do clima, da praia acessível numa breve viagem de comboio desde o centro da cidade, mas quando o telefone que traz na mão emite o sinal de uma nova notificação, por milésimos de segundo Yana está de novo na Ucrânia. A guerra no seu país, a mais de 3500 quilómetros de Portugal, volta a entrar pelo seu dia. Há sirenes a tocar na cidade onde deixou a mãe, o marido e a irmã. “Continua a haver muitas sirenes, mesmo em Lviv, porque as autoridades mandam soar o aviso num raio sempre muito maior do que a ameaça direta. Se houver suspeita de bombardeamento de Odessa, por exemplo, soam sirenes em todo o oeste”, explica Yana Strunina, ilustradora e designer de 37 anos, originalmente de uma pequena localidade perto da cidade de Donetsk, na região do Donbas, de onde fugiu pela primeira vez em 2014. Nessa altura, de uma outra guerra com a Rússia, que há mais de oito anos vem erodindo a paz da zona leste do país.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler