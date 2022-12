Rússia colhe mil milhões de dólares de trigo nos territórios ocupados da Ucrânia

Pelo menos mil milhões de dólares é perda de rendimento da Ucrânia devido à colheita de trigo ter sido feita em territórios ocupados pela Rússia. A estimativa resulta de uma análise de imagens de satélite feita pela NASA, a Agência Espacial norte-americana. Em causa estará cerca de um quarto da produção de trigo ucraniana.

O programa de análise “Colheita NASA” deteta mudanças de textura e cor em imagens de satélite e permite identificar zonas de cultivo de determinado cereal e a sua colheita. De acordo com os dados recolhidos, a NASA detetou cerca de 6 milhões de toneladas de trigo colhido em zonas que deixaram de estar sob o controlo de Kiev desde a invasão russa a 24 de fevereiro.

Ainda segundo a agência espacial, citada pela Bloomberg, cerca de 88% das culturas de inverno plantadas nos territórios ocupados foram colhidas. O que não aconteceu nas áreas de trigo cultivadas ao longo da linha da frente. A análise da NASA não inclui outros cereais como o milho e a cevada.

“Esta análise levanta a questão sobre o que terá acontecido a estas colheitas. Navios russos terão provavelmente exportado cereal de áreas ocupadas para países como a Líbia ou Irão”, nota a agência Bloomberg. Mas, será difícil avançar com uma estimativa destes volumes.

Considerada o “celeiro da Europa”, a Ucrânia é o quarto maior exportador mundial de cereais. Segundo a Comissão Europeia, o país representa 10% do mercado mundial do trigo, 15% do mercado do milho e 13% do mercado da cevada.

Devido à guerra, a próxima cultura de cereais de inverno da Ucrânia será inferior a menos de metade da última campanha anterior à guerra. Em 2021, o país obteve 32 milhões de toneladas de trigo. Para 2023, as autoridades estimam que a colheita deste cereal não ultrapasse os 15 milhões de toneladas, segundo disse recentemente à Reuters o vice-presidente do Conselho Agrário ucraniano, Denys Marchuk.