Kiev evita embandeirar em arco com retirada russa de Kherson

As horas que se seguem são críticas, garante William Alberque, diretor de Estratégia, Tecnologia e Controlo de Armas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos britânico. “Todos os olhos estarão na margem oeste do rio Dniepre. Que trará cada amanhecer?” Expectativa e dúvida abateram-se sobre os ucranianos após o anúncio da retirada das tropas russas do lado ocidental do rio Dniepre.

