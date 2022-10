O que esconde a lei marcial decretada por Putin: "Se Moscovo sentisse o controlo total daqueles quatro territórios, não teria de a impor"

O sucesso da contra-ofensiva ucraniana em Kherson pode ser a verdadeira razão para a decisão revelada pelo Presidente russo nesta quarta-feira: a lei marcial nas quatro províncias alegadamente anexadas pela Rússia. “Nas suas declarações de hoje, Putin frisou que já tinha sido imposta a lei marcial e que estava apenas a formalizá-la. Este anúncio é provocado, em larga medida, pelo que se está a passar em Kherson, com as autoridades a dizerem que iriam retirar os civis.” É o que defende Maximilian Hess, investigador do think tank norte-americano Foreign Policy Research Institute e fundador da empresa Enmetena Advisory, que avalia o risco político.

