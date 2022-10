Rússia negou ataque a civis em Vinnytsia. Eis 10 massacres e "desculpas" dadas por Moscovo que não resistem ao escrutínio

Eis o último ato: o Ministério da Defesa da Rússia afirmou esta sexta-feira, sem fornecer nenhuma prova, que o ataque com mísseis desta quinta-feira, dia 14 de julho, em Vinnytsia foi direcionado a um alvo militar – alegadamente uma reunião do comando da força aérea ucraniana. No seu briefing operacional diário, a Rússia afirmou que os seus "mísseis marítimos de alta precisão Kalibr atingiram o prédio da guarnição de oficiais na cidade de Vinnytsia". A acrescentou que "no momento do ataque, uma reunião do comando da força aérea ucraniana com representantes de fornecedores estrangeiros de armas foi realizada nesta instalação militar", reunião essa alegadamente "sobre a transferência do próximo lote de aeronaves e armas para as forças armadas da Ucrânia, bem como para organizar a reparação da frota aérea ucraniana".

