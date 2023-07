Dos 8 aos 80, da Europa à América Latina: as Pousadas de Juventude ainda são a escolha dos jovens, mas não só

Dos 8 aos 80. Talvez pudéssemos descrever assim as idades daqueles que tomavam o pequeno-almoço na Pousada da Juventude do Parque das Nações. Um conjunto de hóspedes diverso, para a pousada que ganhou uma nova ‘cara’ recentemente - e à qual outras se seguirão. A rede de alojamento, uma das mais antigas em operação em Portugal, e também com maior dispersão geográfica pelo território do país, entrou em 2023 com números recorde e pode chegar à marca de mais de 500.000 dormidas até ao fim do ano.

A entrada na unidade lisboeta é calma - nem parece que pusemos um pé dentro de uma pousada ou alojamento - sem a receção típica da hotelaria. Talvez porque, nesta pousada, acontece muito mais do que apenas dormir. A Pousada está integrada no Centro de Juventude de Lisboa (e um dos poucos de Portugal), onde há vários espaços: centro de informações, auditórios, refeitório, espaço criativo, gabinete de saúde, entre outros.

Mas ao subir umas escadas para a zona da pousada começa-se a sentir a energia típica da hotelaria à hora do pequeno-almoço, com muito movimento.

Crianças que não passam dos 10 anos a rezar são o primeiro grupo que o Expresso encontra. Vêm de Bragança, do Colégio Sagrado Coração de Jesus. São “finalistas” do primeiro ciclo e a viagem repete-se todos os anos, para as crianças do quarto ano, explicou ao Expresso a diretora, Elza Martins.

O objetivo é “verem aquilo que foram aprendendo durante os anos”, mas nem sempre o destino foi Lisboa. Fátima, Costa da Caparica e Coimbra foram alguns dos destinos pelos quais já passaram alunos deste colégio. Por Lisboa, visitaram o planetário, o oceanário, a zona histórica, “um bocadinho de tudo”. Porém, nem sempre é fácil gerir as 22 crianças que foram - “e falharam 3 ou 4, que não vieram à última hora, por ansiedade” -, mas “elas têm regras e sabem quando cumprir as regras”.

E já é a segunda vez que ficam numa Pousada da Juventude, “uma vez em Coimbra e desta vez aqui”. Além de sentir que é um bom espaço para as crianças, a diretora do colégio também referiu que é importante o “preço, pois os pais têm de pagar muita coisa”.

Mas o facto desta pousada estar recentemente remodelada não passou despercebido. Segundo Elza Martins este alojamento “é muito melhor” que o de Coimbra, que disse estar “mesmo em más condições” e a precisar de obras.

O plano de requalificação

E as obras hão-de chegar, eventualmente, mesmo que a passo de caracol. Este ano, em janeiro, foram anunciadas obras em três pousadas que estavam fechadas desde 2012 (Guarda, Portalegre e Vila Real) e na do Parque das Nações, de Lisboa. Mas o plano é “a 12 anos conseguir intervir em todas as pousadas”, revelou ao Expresso Miguel Perestrello, diretor da Movijovem (cooperativa que gere as Pousadas da Juventude, o Cartão Jovem e o IntraRail).

De acordo com o responsável, das 43 pousadas, sete estão concessionadas - ou seja, a requalificação destas pousadas depende dos seus concessionários. Mas as restantes dependem da Movijovem e já estão divididas em três níveis de prioridade. O primeiro nível é composto pelas pousadas de Lisboa, Porto, Gerês e Algarve - zonas que “têm mais procura, mais desgaste e que têm casa cheia [usualmente]”.

Já o segundo nível é composto por “pousadas que têm uma infraestrutura em boas condições de utilização, mas que necessitam de atualização”.

Mas há um desafio, como lembrou o líder da cooperativa: os concursos públicos.

E o longo prazo de requalificação de todas as pousadas deve-se, em parte, ao facto de a Movijovem ter de reinvestir o dinheiro na sua rede. Por isso mesmo Lisboa foi a primeira - entre as pousadas em funcionamento - a ver estas obras. “Esta pousada é das mais importantes a nível de resultados financeiros, o que é importante para uma rede que tem de ser autosuficiente”, disse. Assim, permite que outras pousadas possam não só ter obras, como existir. É também por isso, que as mais procuradas estão no primeiro nível de prioridade para as obras, pois acabam por ter maior retorno", explica.

Além do mais, as obras nesta pousada acabaram mesmo a tempo da Jornada Mundial da Juventude, que acontece em Lisboa no início de agosto. E esta pousada vai contar com casa cheia nesses dias, segundo as informações prestadas ao Expresso.