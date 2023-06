“O amor é para todos”: Estónia é o primeiro país do Báltico a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo género

O Parlamento da Estónia aprovou esta terça (20), a legalização do casamento entre pessoas do mesmo género. É o primeiro país do Báltico a fazê-lo e o primeiro daquela região do continente entre os que tiveram regimes comunistas e foram membros do Pacto de Varsóvia. A lei passou com 55 votos a favor e 34 contra e vai entrar em vigor no próximo ano.

O governo da primeira-ministra Kaja Kallas, recentemente reeleita, teve mesmo de enfrentar uma moção de censura movida pelos opositores da nova legislação. Após a votação, a chefe do executivo disse estar orgulhosa do país: “Esta é uma decisão que não tira nada a ninguém, mas dá a muitos (...) cada pessoa deve ter o direito de casar com quem ama”. “Estamos a construir uma sociedade onde os direitos de todas as pessoas são respeitados”, acrescentou.

Esta alteração legislativa vai permitir também a adoção por casais constituídos por pessoas do mesmo sexo. A lei da Estónia prevê que apenas os casais casados podem adotar, apesar de gays, lésbicas ou bissexuais solteiros poderem apresentar petições para também o poderem fazer.