Nómadas digi-tchau, até à próxima

Seria pertinente que a próxima temporada de Last of Us se passasse em Lisboa, já que a capital está perto de ficar inabitável. Não estou a dizer que os nómadas digitais são um fungo, mas também se espalham com rapidez, adaptam-se a ambientes diferentes, alguns são tóxicos, entram com facilidade no Lux e há malta que quer comê-los