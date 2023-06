"Os jovens votam menos? O discurso dos políticos concentra-se nos temas dos mais velhos. Isto cria alheamento”

Os jovens são ativos politicamente? Nós temos muito a perceção de que os jovens estão muito alheados da política. E quando dizem isso, eu penso que uma das coisas que está mais presente é, obviamente, a chamada participação eleitoral – o voto. De facto, se olharmos para os jovens entre os 18 e os 24 anos, esse segmento da população vota muito menos do que os mais velhos. Agora, a verdade é que quem estuda essas coisas sabe que o voto não é nem de perto, nem de longe a única forma de se ser ativo politicamente, de participar politicamente, de procurar influenciar as decisões políticas. E quando nós olhamos para outras formas de participação política - petições, participação em protestos, ou, por exemplo, boicotar um determinado produto por razões de natureza política -, nós verificamos que esse diagnóstico muda completamente. Tendo em conta essas formas de participação, os jovens não participam menos do que os mais velhos em Portugal.

Quando fala em protesto, é na rua? Sim, manifestações. E mesmo a diferença entre os jovens portugueses e os seus congéneres europeus têm diminuído ao longo do tempo. Sabemos isto porque há um inquérito muito importante na Europa, que se chama Inquérito Social Europeu (European Social Survey), que é feito desde 2002, em que se pergunta sempre às pessoas se no ano passado participou de algum protesto ou assinou alguma petição. Nesses dois casos nós vemos a diferença entre os jovens portugueses e a média europeia a desaparecer. O período de crise económica foi muito importante, levou uma mobilização grande da população em geral e também dos jovens. Outro aspeto importante é a mudança das plataformas tecnológicas e o que elas permitiram em particular nas petições. Aquilo que sempre se disse no passado, que os portugueses são passivos, e especialmente os jovens, em vários domínios, deixou de ser verdade.

Então, se do ponto de vista do voto, o ato político mais conhecido, há esta falta de participação, há um descrédito face ao sistema como o conhecemos? Uma das coisas que se diz há muito tempo sobre as novas gerações, face a formas mais convencionais e simples, como o voto, é que acarreta uma frustração. A participação convencional, como votar, mas também trabalhar para partidos, ir a um comício partidário, é algo que, para os mais instruídos e para os mais jovens, se torna numa forma de participação menos aliciante. Os partidos têm um problema de reputação muito grande. Mesmo quando nós, nos inquéritos, falávamos com pessoas que, no esforço de participação do seu ativismo, não rejeitavam a importância do voto, diziam-nos sempre que temos de ter muito cuidado, não nos podemos ligar aos partidos, porque isso vai matar a nossa causa. Por outro lado, na participação dos jovens há sempre um enorme sentimento de urgência. Isso é bastante óbvio quando falamos, por exemplo, das questões climáticas, não é? Mas também acontece, por exemplo, que um dos coletivos ativistas que entrevistámos eram nacionalistas de fundo, posicionados muito à direita. Aí a urgência deles era outra. Era a noção de que a identidade nacional se estava a perder, de que a imigração era excessiva.

É curioso aquilo que diz, porque também lhe queria falar de demografia. Além de termos uma diferença percentual no número de votantes, nós temos também muito menos gente nas novas gerações do que nas gerações anteriores, porque estamos a reduzir os nascimentos. Então, se há menos jovens do que os pais e os avós desses jovens, eles valem menos em termos eleitorais. Será esse um fator coadjuvante para que os jovens pensem que o seu voto não vale tanto? Lembremo-nos do Brexit. Sem dúvida. Quem tem a preocupação de permanecer no poder para concretizar a sua visão do mundo, olha para o “mercado”, vê uma massa enorme de votantes e, nela, uma massa jovem que está distanciada da esfera eleitoral e que vota menos. Se eu quiser sobreviver na política, tenho que pensar a quem é que dou importância. E repare como isto é um círculo vicioso, porque aquilo que isto gera depois é mais alheamento eleitoral dos mais jovens.

Que, em parte, acompanha o envelhecimento da população. Mas não deixa de ter um efeito na perceção de que “se aquelas pessoas ali estão, aquilo é uma coisa para mim, não é?”. Aliás, eu tenho dado várias vezes este exemplo. Quando os temas da campanha se concentram exclusivamente em temas que só são mais importantes para os mais velhos, é evidente que os mais jovens acham que aquilo não tem nada a ver com eles. O que foi discutido foram impostos e pensões. Discutiu-se educação quase nada, discutiu-se investigação e ciência, inovação, quase nada. Discutiu-se ambiente, quase nada. E quando nós perguntamos às pessoas quais são os temas prioritários que os preocupam, nós vemos diferenças geracionais enormes. Os temas da campanha e o discurso dos políticos concentra-se, compreensivelmente, nos temas dos mais velhos porque essa é a maior fatia do eleitorado, que ainda por cima vota mais, e porque a sobrevivência política dos líderes partidários depende mais deles.

E não haverá essa noção de distância por falta de pessoas jovens nessas instituições, de representatividade? Exato, isso é muito importante e também ressalta. Não é um fenómeno apenas nosso, mas quando olhamos para a composição dos parlamentos, por exemplo, sabemos que os parlamentos não são um bom retrato sociodemográfico da população. Não estou a dizer que tenha de ser, mas uma das implicações de não ser é que quem olha para o mundo da política, do comentário político, do discurso dos parlamentos, não se vê a si representado. É natural que isso gere uma maior sensação de distância. Aliás, isso é uma das razões principais pelas quais se advoga a existência de quotas para as mulheres no Parlamento. Tem efeito não só de aumentar o número de mulheres como também de mudar a perceção que elas têm sobre esta ideia de ser política. Começa a surgir a ideia de que, se calhar, temos de pensar em quotas de idade. Isto porque, de facto, o que nós temos é um envelhecimento muito acentuado da nossa classe política.

Resultaria baixar a idade do voto?

Por estudos feitos noutros países, sabemos que os mais jovens defendem isso. A grande pergunta é: que efeitos tem? O que isso produz é um bocadinho ambíguo. A Áustria baixou a idade do voto e nós sabemos que, nas primeiras eleições após a medida, os resultados são ótimos. Mas esses efeitos depois dissipam-se ao longo do tempo. Passado várias eleições, os 16/17 anos não são particularmente mobilizados.

Não se pode esperar que os mais jovens, quando forem mais velhos, se voltem a aproximar?

Sim, pode. Uma coisa é aquilo que nós chamamos efeito do ciclo de vida. Aliás, a esmagadora maioria dos jovens diz que não se identifica com partido nenhum. Isso é natural porque só com o tempo, com a experiência, vão adquirindo uma identidade política. Este é o efeito do ciclo de vida. Mas também há um efeito geracional. É a ideia de que alguém, porque no momento decisivo da sua socialização política, viveu uma determinada experiência, acaba por vê-la marcada nas suas atitudes ao longo da vida. Mas aquilo que eu receio é que, quanto mais esta distância da esfera eleitoral permanece, mais seja algo que o ciclo de vida não consiga compensar. Da mesma forma parece-me que, por exemplo, as ações dos protestos climáticos que envolveram muitas vezes pessoas muito jovens podem deixar um legado na sensação de que vale a pena mobilizarem-se.

Mas, pelo que o Pedro diz – e diga-me se estou errada – está a antever o fim do sistema eleitoral como o conhecemos.

Não, porque o sistema eleitoral sobrevive com 20% ou 30% de participação eleitoral. Nos Estados Unidos é isto que tem, na Suíça… Ele não morre, mas perde vitalidade.

Deixa de ser tão democrático?

Criar desigualdade de representação.

Já agora que fala de desigualdade, para os jovens das ilhas, os jovens de Bragança e da Guarda, existe a sensação de que o seu voto vale menos do que o de um jovem de uma cidade populosa?

É um bom tema para se estudar, porque eu não sei se isso é um problema que se aplique especificamente aos mais jovens. O problema é geral. Pelo despovoamento do interior e porque o número de deputados ligados a cada círculo [eleitoral] é determinado pela população e não pela dimensão do território, esses distritos do interior contam pouco. A desproporcionalidade é muito maior na conversão de votos em mandatos, o que fecha a porta a partidos mais pequenos e, portanto, as pessoas são muito mais vezes confrontadas com esta ideia de que têm de votar útil. Em Portugal, quanto mais longe estamos, em quilómetros, de Lisboa e do Porto, menos se vota. Outro fator é que, como pesam menos esses distritos, os partidos investem menos. Em última análise, isto só pode resultar em problemas de representação, em que os temas que são discutidos no Parlamento não são os temas que preocupam essas pessoas.