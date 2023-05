Personagens femininas nos videojogos falam menos, têm diálogos menos relevantes e são mais simpáticas

Além das personagens femininas aparecerem menos representadas nos jogos de vídeo, quando aparecem falam menos e têm diálogos menos relevantes. A conclusão é de um estudo publicado esta semana na revista “Royal Society Open Science”. Segundo o “El País”, os autores do artigo afirmam que esta é a primeira vez que se mede a representação do género em conversas ficcionais de grande escala. O estudo analisou 50 jogos e mais de 13.000 personagens.

De uma análise a 5.679.321 palavras, apenas 35,16% foram ditas por personagens femininas. Contudo, de acordo com o estudo, “as personagens femininas não recebem sistematicamente menos palavras de diálogo por personagem do que as personagens masculinas”, o que acontece é que há significativamente menos personagens femininas (29,37%) do que masculinas (70,63%).

Além disso, o estudo conclui que há uma tendência para que as personagens masculinas falem com outras personagens do mesmo género. No entanto, o mesmo não acontece quando se trata de personagens femininas: estas falam também com personagens masculinas. Ainda assim, a nível histórico há uma evolução. Tendo em conta uma análise feita aos últimos 50 anos, o número de diálogos femininos aumentou seis pontos em cada década.



