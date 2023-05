Os estudantes que trabalham podem perder mais do que ganham (e agora pedem esta ajuda para resolver o problema)

A plataforma foi lançada em setembro de 2022 e já conta com mais de 650 estudantes inscritos, mas segundo André Relvas “tem sido um pouco difícil arranjar parcerias com empresas, porque nos perguntam logo: ‘ como é que vai ser com a declaração de rendimentos?’ ”.

O primeiro obstáculo surgiu logo à partida. É difícil encontrar empresas, sites ou plataformas que disponibilizem trabalhos pontuais que rondem as tais duas ou três horas diárias. Para este obstáculo decidiu arranjar solução: juntou-se a alguns colegas de faculdade para desenvolver uma aplicação chamada UNILINKR, cujo objetivo é criar parcerias e juntar, num só universo digital, todas as ofertas disponíveis no mercado - o que logo à partida, facilita todo o trabalho de pesquisa.

Neste momento, um estudante que exerça atividades profissionais tem, no cômputo geral, os mesmos direitos, deveres e condições no mercado de trabalho que qualquer outro profissional. O estatuto de trabalhador-estudante está espalhado em diferentes diplomas legais e a sua aplicação difere de instituição para instituição.

O que pedem que se mude na lei?

André Relvas e os restantes membros do grupo sabiam que estes obstáculos não eram ultrapassáveis sem uma mudança mais profunda na legislação. Por isso fizeram uma proposta de alteração de lei que está em fase de recolha de assinaturas em formato físico e no site da Assembleia da República.

Neste momento já contam com cerca de 2500 assinaturas e o objetivo é alcançar as 7500 que levam o documento a discussão obrigatória no Parlamento. “Se queremos que as coisas mudem, também é preciso fazer por isso”, diz ao Expresso André Relvas.

Voltamos aos pontos - citados do documento do site da Assembleia da República - para explicar quais as propostas do grupo de estudantes, que argumentam ser baseadas em países da Europa como o Reino Unido e Alemanha:

Alteração da legislação da ADSE, do IEFP e da Segurança Social para incluir um campo de "trabalhador-estudante".

Englobar os trabalhadores-estudantes à lista de beneficiários, nas medidas de “Compromisso e Emprego Sustentável” e do “Estágio ATIVAR.PT” do IEFP: “trabalhadores-estudantes com rendimentos anuais inferiores a 12 vezes o valor do IAS.”

Enquadramento para trabalhadores-estudantes na Regulamentação do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social.

De acordo com os dados da Eurostat, em 2022, Portugal teve uma percentagem de ‘trabalhadores- estudantes' de cerca de 10%, enquanto a média da União Europeia é de 23%. Mas André Relvas diz que, em Portugal, este “não é um número real”.



Partilha com o Expresso que nos países nórdicos como a Áustria, Dinamarca ou Países Baixos “são as próprias instituições governamentais que muitas vezes promovem este trabalho jovem, desenvolvendo parcerias com universidades e vários estabelecimentos profissionais/comerciais”, o que acaba por beneficiar a economia do país e o próprio estudante.