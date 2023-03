“Perguntaram-me quantos seguidores tinha”: o casting dos jovens atores para um futuro de incerteza

“Anormalidades" na indústria dos sonhos

É jovem, é mulher, é atriz, e partilha esta realidade com outros tantos. Outros tantos que não João Raposo Nunes, de 29 anos. Também é jovem, também é ator, mas é homem. “Nunca me sentei à mesa com um diretor que me fizesse essa pergunta”, partilha, acrescentando: “As mulheres sofrem mais desse mal. Nesta indústria há muita diferenciação de género” . Nunca olhou para a imagem como uma questão, embora admita que isso talvez se deva ao facto de haver menos homens no setor, tornando-se mais precisos. Mais uma vez, os números contam. “Revolta-me que gire em torno disto” . O holofote incide agora sobre Vasco Barroso. “Para a indústria importam, mas são anormalidades ”.

“Não confiaria num médico sem formação". E num ator?

Apesar das “fornadas” de atores que saem das escolas de teatro - assim as categorizou Joana Pialgata -, nos créditos das telenovelas, do cinema, ou nos letreiros do teatro, os nomes são quase sempre os mesmos. “Deveria interessar mais a qualidade do produto final, e não quem está nesse produto” . É João Raposo Nunes quem volta a entrar em palco, com a contracena de Patrícia Vasconcelos: “Uma coisa é um produtor estar à procura de atores com carreira para cabeças de cartaz, acontece em qualquer parte do mundo”. Um mundo onde “nunca houve tanta saída a nível internacional”, acrescenta Joana.

Sabem e sonham, mas o sonho não comanda a vida

Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não há sujeito com que se conjugue o verbo desistir. “Só precisamos de coragem”, começa por dizer Vasco Barroso, ainda que nem sempre a tenha tido. No seu primeiro ano de carreira mudou-se para Londres, não atrás do sonho, mas a fugir dele. “Comecei a comparar-me com as pessoas que tinha à volta. Achava que, ao contrário de mim, iam triunfar. Fiquei com tanto medo de falhar que me sentia um impostor”.

Uma síndrome que parece ser um tanto transversal entre atores, e com a qual Patrícia Vasconcelos lida com frequência – é uma soft skill que adquiriu nas suas décadas de carreira. “Alguém que venha ter comigo e faz uma superperformance pode eventualmente não saber do que é capaz”. Mas a indústria exige colmatar essa insegurança e, por isso, treina os seus alunos para serem “realistas”.

Mas um outro sentido dessa realidade veio como um “choque” para Joana Pialgata, depois de concluir os estudos e entrar no mercado de trabalho. “Comecei a perceber que ia viver na precariedade e nasceu em mim um sentimento de injustiça e frustração muito grande. A instabilidade tornou-se cada vez mais assustadora e é um dos meus maiores medos”.

Vasco tem trabalho. Joana também. Mas amanhã podem não ter. “Estamos sempre a pensar quando será o nosso último espetáculo”, diz o primeiro. A segunda, que está a mais de um mês para estrear a peça em que entra, não tem nada programado para depois. Cá está: a instabilidade assustadora. Ainda assim, vai contornando a dificuldade. “Eu tento reinventar-me, e vou criando outras oportunidades dentro da área quando não estou a trabalhar num projeto enquanto atriz”. Dentro da área - a frase chave. “Não que tenha medo de ir trabalhar para um café, mas não acho que me daria tanto gozo”.

A partir do momento em que Vasco deixou o seu plano B – quando voltou de Londres esteve ainda três anos a trabalhar em recursos humanos antes de regressar aos palcos – diz só ter plano A e esse “tem que resultar”.

Também João Raposo Nunes já pensou assim. Mas não mais – embora continue ciente de que, à semelhança de Joana, nada o preenche como representar. “Se gostava de trabalhar como ator? Gostava. Se consigo fazer outras coisas e ser feliz a fazê-las? Consigo”. Está a tirar mestrado em Ciência Política por sentir falta da componente teórica na sua vida, mas também, e não o esconde, como alternativa – o que, insiste, não é sinónimo de desistir.