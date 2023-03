Menstruação, contraceção, rastreios e exames: as perguntas que não pode deixar de fazer quando for ao médico

Vírus do papiloma humano, citologia, dismenorreia - são jargões médicos que qualquer mulher, incluindo as mais novas, deveria conhecer. Pode haver uma certa vergonha em ir ao médico falar de menstruação ou sexualidade, mas não tem de existir. A saúde de quem nasce com útero pode ser muito complexa e ainda na idade infantil, na pediatria, há assuntos que não podem ser esquecidos nas consultas médicas. Por este motivo, o Expresso esteve à conversa com Nádia Sepúlveda, médica de família e autora do recém publicado “Livro do Bem-Estar e Saúde da Mulher”, que ajudou a perceber os primeiros passos que devem ser seguidos no médico e os primeiros exames a serem realizados — quando e de quanto em quanto tempo.

Quando devo ir a uma consulta? E o que é preciso abordar na ida ao médico? Os médicos de família e pediatras, grosso modo, têm conhecimento suficiente para as primeiras consultas de saúde da mulher, isto é, quando aparece a menstruação. “Deve-se ir logo na primeira menstruação, para perceber se está tudo bem, para se explicar o funcionamento do ciclo, que nos primeiros meses ou mesmo anos é natural haver irregularidades, para falarmos das formas de segurança do ponto de vista do uso de recoletores de menstruação, nomeadamente os pensos”, explica a médica. Um dos aspetos importantes de abordar - seja no primeiro contacto ou não - é a definição de “ser regular". “Ser regular não é ser sempre no mesmo dia do mês, depende de ciclo para ciclo e podemos variar dentro da normalidade”, esclarece. O senso comum diz-nos, por vezes, que cabe aos pais fazerem estas explicações, mas segundo Nádia Sepúlveda, os pais “muitas vezes não têm esse tipo de literacia”, que lhes permita ensinar algo como o tempo com que se deve ficar com o penso, ou até mesmo para “prevenir o síndrome de choque tóxico que está muito associado ao uso de tampões”. Além do mais, os primeiros contactos sobre o assunto podem servir para falar sobre as dores menstruais, sobre “o que é ou não natural e oferecer técnicas de alívio”. De notar que “muitas vezes chocamos com profissionais que não valorizam [a dor menstrual, ou dismenorreia no termo médico], mas se não perguntarmos se é normal ou não, não vamos ter uma resposta”. Depois, de forma geral, ir ao médico “sempre que há alguma duvida em termos de ciclo menstrual”. De acordo com a especialista é “também importante, quando há o início da atividade sexual, ter uma consulta sobre proteção, para aprender sobre formas de protegerem-se contra infeções sexualmente transmissíveis [IST]”. Até porque, nota a clínica, a informação prestada pelas escolas não tem a melhor qualidade. E além de falar sobre a proteção contra IST, falar também da contraceção. “Temos opções no centro de saúde para todas as idades e há cada vez mais jovens a fazer os sistemas intrauterinos (SIU)”, um método de longo prazo que, segundo a médica, funciona bem para os jovens. “Dá mais liberdade e flexibilidade, pois vão sair à noite, vomitam e lá se vai a pílula”, explica. De modo geral, se houver “um seguimento de medico de família com alguém que perceba minimamente de ginecologia, só há necessidade de haver reencaminhamento [para a especialidade] quando há patologias que o médico já não consegue lidar”, esclarece a médica, referindo-se a doenças como a endometriose, síndrome dos ovários policísticos ou mesmo a existência de células malignas. No limite, “uma mulher pode passar a vida toda sem ir ao ginecologista se estiver a ser bem seguida” — ser bem seguida significa ter um médico de família atribuído no centro de saúde e esse médico perceber do assunto. No entanto, caso não haja esse acompanhamento ideal, deve-se “procurar o ginecologista no privado, por exemplo, quando se tem a primeira relação sexual ou pouco depois disso e depois ir com alguma regularidade”. “Há pessoas que vão todos os anos porque efetivamente não têm médico de família”, conta.

