Redes sociais: Facebook lidera e as compras estão em crescimento

Nós vivemos em quintas, depois vivemos em cidades, e agora vamos viver na internet”, garantiu o empresário Sean Parker, fundador do serviço de streaming Napster e um dos primeiros investidores do Facebook. Provavelmente Parker nunca pronunciou esta frase, mas Aaron Sorkin escreveu-a, Justin Timberlake disse-a, David Fincher filmou-a: é um exercício de futurismo certeiro do filme “A Rede Social”, de 2010, e poderia ter sido dita algures em 2004, numa altura em que o Facebook — e a própria internet — era acima de tudo uma ideia com potencial.

Ora, se a rede social azul fosse uma pessoa, estaria hoje no final da adolescência: já passaram 17 anos desde que Mark Zuckerberg criou um espaço virtual onde estudantes universitários pudessem confraternizar entre si. A ideia era nobre e estava condenada a sofrer de dores de crescimento (como o escândalo da Cambridge Analytica), mas hoje o seu domínio é absoluto: quase 2,75 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, apontam os últimos dados do relatório da DataReportal, publicado em janeiro deste ano.