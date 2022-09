Atores Tom Hanks e Rita Wilson infetados com coronavírus

O ator americano Tom Hanks e a sua mulher, a também atriz Rita Wilson, contraíram o novo coronavírus. Foi o próprio artista quem o anunciou, esta quinta-feira, na rede social Instagram.

“Olá, pessoal. A Rita e eu estamos aqui na Austrália. Sentimo-nos um pouco cansados, como se estivéssemos constipados e com certas dores no corpo. A Rita tinha arrepios que iam e vinham. Febres ligeiras também. Para fazer as coisas bem, como é preciso no mundo neste momento, fizemos o teste do coronavírus e descobriu-se que estamos positivos”, escreveu Hanks numa publicação depois reproduzida na sua conta do Twitter.

O casal está num hospital da Gold Coast da Austrália. Hanks e Wilson estavam naquele país, que já soma 120 infetados, para rodar um filme de Baz Luhrman sobre Elvis Presley. Ambos têm 63 anos.

Hanks faz, na obra, o papel do coronel Tom Parker, que foi agente de Presley e ajudou a construir a sua carreira musical nos anos 50. A produção do filme deveria arrancar segunda-feira.

“A saúde e segurança dos membros da nossa companhia é sempre a nossa principal prioridade e estamos a tomar precauções para proteger toda a gente que trabalha nas nossas produções em todo o mundo”, assegurou num comunicado a Warner Bros, responsável pelo filme.