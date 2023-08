Caso Ihor: terceiro inspetor do SEF condenado já se entregou. Os três estão a cumprir pena

O terceiro inspetor do SEF condenado pelo espancamento mortal de Ihor Homeniuk já está na cadeia de Évora para cumprir o que resta da pena a que foi condenado pelo Tribunal Criminal de Lisboa. Duarte Laja, que durante o julgamento alegou ter usado força “proporcional" para controlar o imigrante ucraniano, entregou-se na quarta-feira, dois dias depois dos colegas Bruno Sousa e Luís Silva o terem feito. De acordo com uma fonte judicial, entregou-se mais tarde por causa de uma consulta médica.

O inspetor, que é especialista em artes marciais e chegou a escrever um artigo sobre o uso de violência no trabalho policial, foi, tal como os colegas, condenado a nove anos de prisão por ofensas corporais agravadas pelo resultado: a morte de Ihor Homeniuk. Os três inspetores já cumpriram em prisão domiciliária três dos nove anos a que foram condenados em tribunal. Na primeira instância, Silva e Laja apanharam nove anos e Sousa sete, por ser mais "inexperiente. A relação de Lisboa condenou todos aos mesmos nove anos de prisão e os recursos para o Supremo e para o Constitucional não tiveram qualquer efeito prático.

Segundo o que ficou provado em tribunal, a 12 de março de 2020, os três inspetores agrediram com “socos, pontapés e bastonadas” Ihor Homeniuk que se tinha recusado a embarcar num avião que o levaria de volta à Ucrânia depois de a sua entrada ter sido recusada em Portugal. Nove horas depois do espancamento, morreria de “asfixia mecânica" porque ninguém o ajudou nem lhe tirou as algemas com que tinha sido manietado. A falta de auxilio levou a uma nova acusação contra responsáveis do SEF e seguranças do aeroporto. O novo julgamento ainda não começou.