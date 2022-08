PS entre a "forte possibilidade" do confinamento ser até final de março e preocupação "prematura" com as eleições de outubro

Para quem já acusa sinais de 'cansaço pandémico', as notícias das últimas horas não foram propriamente positivas. Do lado do PS, foi o secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro, quem anunciou a "forte possibilidade" do confinamento se prolongar até final de março. E ao fim do dia, feita a audição com Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha de responder a Rio que assumiu publicamente ter chegado o momento de "pensar a sério" no eventual adiamento das eleições autárquicas. Uma preocupação prematura, defendeu ao início da noite o dirigente socialista.

