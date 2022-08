Direção do CDS soube da indisponibilidade de Cristas "por uma rede social"

Algumas horas depois de Assunção Cristas ter desfeito o tabu e confirmado que não vai ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa, a direção do CDS reagiu. Com ironia, e registando o facto de ter sabido da decisão "através de uma rede social", no comunicado assinado pela porta-voz do partido, Cecília Anacoreta Correia, a liderança diz ter tomado esta quarta-feira conhecimento da "indisponibilidade" de Cristas para a corrida autárquica - uma "indisponibilidade" que fontes da direção criticam, acusando a ex-líder de "falta de comparência".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler