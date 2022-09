CMVM analisa acordo parassocial na Media Capital

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a avaliar o acordo parassocial da Media Capital assinado pelo grupo espanhol Prisa, que tem 64,47% do capital, e pelo empresário Mário Ferreira, que comprou, em meados do mês, 30,22% da dona da TVI, TVI24 e Rádio Comercial. O espanhol Abanca tem 5,05% e há pequenos investidores com 0,26%. Avaliar se aquele acordo pode prejudicar os outros acionistas é o objetivo desta análise.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler