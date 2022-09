CDU garante segundo deputado, PS fica com nove. Distribuição de mandatos europeus está fechada

A CDU elege dois eurodeputados (perde um em relação a 2014), estando assim esclarecida a última dúvida relativamente à atribuição de eurodeputados nas eleições europeias deste domingo em Portugal. Ainda há sete consulados por apurar, mas a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna já comunicou, através do respetivo site, que é possível fazer as contas finais.

Assim, e como já era previsto com bastante probabilidade no final da noite eleitoral, o PS consegue nove mandatos (mais um do que em 2014), o PSD seis (mantém o número conseguido há cinco anos, em coligação com o CDS), o Bloco de Esquerda dois (ganha um) e o CDS/PP (mantém Nuno Melo) e o PAN (uma estreia) garantem um lugar.

Apesar de os números finais de votantes ainda não estarem fechados, pode chegar-se a esta conclusão porque os consulados que têm suspenso o apuramento (por estarem a aguardar, para apuramento, os votos de mesas com menos de 100 eleitores) já comunicaram os resultados de inscritos (177.356) e votantes (1447 votantes).

Ou seja, este número já não é suscetível de alterar a distribuição atual dos 21 lugares em disputa, feita em Portugal através do método de Hondt, num único círculo nacional.

A abstenção será superior a 68%.