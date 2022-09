Aliança. O campeão dos últimos (da Liga de Honra, diz Santana)

A noite foi de reconhecida desilusão para o Aliança. Pedro Santana Lopes acreditava na eleição do cabeça de lista, Paulo Sande; e este falava até em eleger dois eurodeputados. Cedo ficou claro que nem dois nem um - e Sande foi o primeiro a admiti-lo, mal houve resultados oficiais.

Com 61 mil votos, e 1,8%, o Aliança ficou em primeiro lugar no campeonato dos partidos que não elegeram ninguém. Mas no distrito de Lisboa, que é o maior círculo eleitoral nas eleições legislativas, o novo partido de Santana chegou quase aos 3% - ou seja, se mantiver a fasquia em outubro, a eleição de um deputado é possível.

joao girao

A declaração política mais importante da noite foi de Pedro Santana Lopes, que apelou a uma “convergência” do centro-direita nas eleições legislativas, apesar de não especificar se deverá ser feita no âmbito pré ou pós-eleitoral. “É inegável um avanço da esquerda e é bom que o espaço do centro-direita medite. Há necessidade de uma convergência das forças de centro-direita para serem uma alternativa à frente de esquerda. Tudo deve estar em aberto. Algo que não deve acontecer é termos mais quatro anos de PS no poder apoiado pelo Bloco de Esquerda e do Partido Comunista”, afirmou Santana.

O cabeça de lista, Paulo Sande, que passou a campanha a dizer que quem quer mudança tem de escolher novos partidos, pediu agora uma mudança de atitude das forças representadas em Bruxelas: “Se os partidos continuarem a fazer o mesmo nada vai mudar”.

Santana Lopes elogiou a qualidade da campanha do Aliança e utilizou uma metáfora futebolística: “Não nos contenta sermos os primeiros dos que não têm representação parlamentar, somos quase o primeiro da Liga de Honra. Temos demonstrado na campanha que falamos de propostas construtivas, sem ofender, sem caluniar”.

Apesar do resultado “aquém” do esperado, Santana Lopes apontou já às eleições regionais na Madeira e às legislativas de outubro, em que há “muito trabalho para fazer”.