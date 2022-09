CDU em campanha. “Eu queria era uma canetinha e só dão papéis”

Manuela, da Fruta Barradas, já anda nisto há muitos anos. Tantos, que ainda é do tempo em que as comitivas partidárias enchiam o mercado de Portimão de sacos de plástico, canetas e outros adereços que levavam os feirantes a um apoio incondicional.

Mal João Ferreira lhe estende o folheto da CDU, por cima das meloas e das laranjas da sua banca com votos de "ver quem defende os trabalhadores", Manuela não resiste: "É só papeis, eu queria era uma canetinha".

Não tem direito a mais nada. O candidato aproveita a ouvinte (e as camaras) para falar do que "é importante", do que está em causa no Parlamento Europeu. "É preciso é saúde", responde a vendedora, pouco aberta a debate eleitoral. Ferreira vai ao repique. Explica como "não são todos iguais", que é preciso "separar o trigo do joio", que está muita coisa importante em jogo. Mas, na verdade, Manuela é uma resistente e não se fica. "Separar o trigo do joio? Não tenho alicerces para isso".

Mercados, arruados ou feiras são um classico de qualquer campanha eleitoral. Mas, como se viu, a tradição já não é o que era. Sem direito a bónus e desgastados por anos de 'raides' eleitorais, os comerciantes do mercado de Portimão estiveram longe de receber a CDU em apoteose. Há quem diga ao candidato para guardar "o papel para outro", há quem recuse ou aceite para deitar imediatamente para o lado o folheto de propaganda.

O mundo mudou no Algarve. "Manifestation politique, uff", diz, entediada uma cliente francesa, que adotou Portimão como morada oficial e não quer ver cá o que deixou de bom grado na pátria. Os comunistas sabem bem como a mudança foi rápida. Nas últimas autárquicas, viram quase desaparecer do mapa os bastiões conquistados no Algarve. A derrota nas eleições de 2017 deixaram apenas representantes eleitos nos concelhos de Vila Real de Santo António e Aljezur, onde a CDU tem um vereador em cada executivo municipal. E só Silves mantém a presidência da autarquia e a maioria absoluta com quatro vereadores eleitos. Por isso, esta tarde será precisamente lá que o candidato faz a festa.