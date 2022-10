Sondagem Expresso-SIC: PS à frente, parte mais colado ao PSD. Maioria à esquerda encolhe

A um mês das eleições legislativas, são cada vez mais os sinais de imprevisibilidade, revela a sondagem realizada pelo ISCTE/ICS para o Expresso e a SIC. Olhando para os dados, há um copo meio cheio para António Costa: os socialistas têm sete pontos de vantagem sobre o PSD, as intenções de voto no PS estão acima do resultado das eleições de 2019 e a maioria dos votos está ainda nos partidos à esquerda (44% vs. 51%).

Se os resultados de 30 de janeiro fossem estes, os socialistas conseguiriam formar Governo, podendo tentar negociar um acordo de governação com PCP, Bloco ou PSD (os votos do PAN dificilmente seriam suficientes para fazer uma maioria).