Medina perdeu 25.215 votos, Moedas ganhou só 2801. O que aconteceu, afinal, em Lisboa?

Fernando Medina assumiu a derrota como "pessoal" e os números são inequívocos: de 2017 (a sua primeira eleição) para 2021, perde exatamente 25.215 votos, face aos 106.110 anteriores. As percentagens, muitas vezes, enganam: Medina passa dos 42% para os 33,3% no total do concelho, mas a sua perda de eleitorado no domingo é superior a 20%.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler