CDS. Líder anuncia “novo ciclo político” e quer entrar no próximo Governo

Há quatro anos, Assunção Cristas tinha uma festa montada no Largo do Caldas para comemorar os 20% do CDS em Lisboa e havia de querer usar esse resultado como trampolim para tentar ultrapassar o PSD e liderar o centro-direita. Mas o bom resultado foi um mau prenúncio e o mundo mudaria para o CDS nas legislativas. Na noite eleitoral deste domingo, sem sinais de festa e uma sede vazia, Francisco Rodrigues dos Santos fez um discurso triunfal e anunciou que quer usar este resultado para embalar a direita para o Governo: "Serei o líder do CDS que vai novamente levar o partido ao Governo de Portugal". Francisco já está em campanha interna, onde vai usar como argumento o resultado autárquico - alcançado quase sempre em coligações com o PSD.

