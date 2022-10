Análise às autárquicas: o sistema não tremeu mas está tudo muito tremido

O sistema não tremeu, como pôs nos cartazes uma certa candidata, mas o sismo inesperado de Carlos Moedas em Lisboa fez o PS tremer, e as réplicas vão sentir-se nas outras dimensões - um resultado eleitoral destes funciona como um dominó político. Ao sentar-se na Praça do Município, Moedas neutralizou um concorrente à liderança do PS, deu fôlego a um futuro secretário-geral do PCP, e oxigenou as lideranças do PSD e do CDS que, sem este resultado, estariam para asfixiar perante os adversários internos.

