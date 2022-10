Noite eleitoral na TV: prepare-se para um domingo longo, com tensão no ar (e uma sondagem surpresa)

Pela primeira vez na história, os portugueses poderão votar nestas autárquicas até às 20h. O prolongamento das mesas de voto por uma hora foi decidido há meses, precavendo as filas pouco recomendadas em situação pandémica, mas acabará por atrasar a noite eleitoral: não só a contagem de votos fica adiada (fazendo com que os resultados finais se atrasem pela madrugada), como impede as televisões de divulgar as sondagens à boca das urnas às oito da noite, como é tradição: como nos Açores só os últimos votos se depositam até às 21h, a Comissão Nacional de Eleições só permite aos canais televisivos divulgar as suas estimativas em alguns concelhos a essa hora.

Mesmo assim, porque estamos em eleições autárquicas, só os eleitores de seis concelhos do país podem contar com uma previsão de resultados a essa hora: Lisboa e Porto (em todas as televisões de sinal aberto), mais Coimbra e Almada (no caso da SIC e RTP) e ainda Figueira da Foz e Amadora (só no caso da estação pública de televisão). A população dos restantes concelhos do país terá de manter-se atenta à contagem de votos — o Expresso terá esses dados e gráficos interativos no site a partir dessa hora para ajudar.