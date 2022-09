Após ter sido traído pela “porcaria do GPS”, Cotrim de Figueiredo andou de autocarro contra uma trotinete. E conseguiu provar o seu ponto

As duas primeiras bandeiras liberais aparecem em Pombal a cinco minutos das 09h. A zona é industrial e os apoiantes da Iniciativa Liberal neste concelho esperam a chegada do líder para uma visita a uma empresa de telecomunicações. Vindo de Coimbra, o deputado João Cotrim de Figueiredo surge num Tesla - mas chegou atrasado: “Vamos acabar por fazer a campanha toda num carro verde mas não foi propositado”, virá a explicar ao Expresso. “Não podemos acelerar muito senão ficamos logo sem bateria”, completa um membro do staff do deputado.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler