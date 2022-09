Medina vs Moedas: o "diretor de marketing" contra o "camaleão"

Clímax do debate, o momento decisivo: quando Carlos Moedas puxa de uma fotografia de uma casa camarária degradada onde uma família numerosa vive sem o mínimo de condições, para tentar escapar do plano inclinado em que se tinha deixado encurralar. Naquele momento, Fernando Medina confrontava o candidato do PSD com um erro: Moedas alegava que quem compra uma casa por €250 mil em Lisboa pode pagar menos que os €800 mensais das rendas controladas camarárias. "Não custa nada. A renda está limitada a 30% do salário líquido", corrigia Medina. "Pessoas que ganham €1100 pagam €330. Não conhece o programa [Renda Acessível], não conhece a realidade, nem conhece a população a quem se quer dirigir".

