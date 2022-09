Costa começa ligeiro no ataque aos bastiões do PCP, mas manda recados a Jerónimo 

Em tempos de necessidade de estabilidade política, puxar por candidatos socialistas nas terras que custam caro ao PCP é um jogo de equilíbrios em que António Costa se especializou há quatro anos e que agora volta a jogar nestas eleições autárquicas, tentando chegar ao fim com todas as peças juntas e que todos os jogadores, mesmo que não ganhem tudo, fiquem satisfeitos. Foi por isso, com espírito de missão para ajudar os candidatos socialistas, mas com cuidado para não magoar comunistas, que António Costa foi a Setúbal esta terça-feira, depois de ter passado por Loures. E em ambos os lugares onde o PS quer roubar as presidências de câmara ao PCP, fugiu das críticas como pode, deixando os ataques para os locais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler