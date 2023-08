Comboios da CP de 'cara lavada'

A CP está a proceder a alterações de visual dos seus comboios e o primeiro já se estreou esta quinta-feira nos carris portugueses na Linha do Minho. A mudança é simbólica e passa por substituir a cor de laranja das locomotivas pela cor vermelha, numa inspiração na pintura das locomotivas que foram adquiridas pela CP quando ainda tinha o serviço de mercadorias e com base num dos últimos trabalhos do criador do logotipo da CP para a empresa.