Air France/KLM diz ser a "mais credível" candidata à TAP, admite ficar com uma posição minoritária e já contratou assessores

O grupo Air France/KLM reafirmou esta sexta-feira o interesse na privatização da TAP, apesar de salientar que não se sabe ainda quais são as condições da venda. O grupo já está inclusive no terreno a preparar a operação.

Benjamin Smith, presidente executivo da Air France/KLM, avançou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do grupo no primeiro semestre, que já contratou os assessores financeiros e jurídicos, para poder avançar com a sua proposta assim que as condições forem anunciadas.

“Já contratámos consultores jurídicos e financeiros. Estamos a andar nessas duas frentes como se quiséssemos participar e fazer uma oferta, para não estarmos a começar do zero quando o processo arrancar”, assegurou. O gestor preferiu, porém, não avançar com os nomes dos assessores que irão apoiar a empresa na potencial compra da transportadora portuguesa.



Salientando que já manifestou o interesse na TAP por várias vezes, e que segue “de perto” o dossiê da privatização, Benjamin Smith admite implicitamente que a Air France/KLM pode ficar como acionista minoritária da transportadora portuguesa, desde que tenha o controlo da estratégia comercial. “Quando entrarmos nesta transação queremos ter a certeza que estrategicamente se encaixa no que queremos fazer. Se são 20%, 40%, 60%, 80%, depende dos direitos que teríamos”, atirou: Mas, avisa: “A direção comercial é chave para nós.”

Benjamin Smith elenca os pontos que considera cruciais para : a preservação da marca TAP, o hub no aeroporto de Lisboa, as rotas e as competências dos trabalhadores.



Notícia em atualização