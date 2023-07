Relatora da CPI à TAP nega ser voz do PS e recusa estar a desresponsabilizar Pedro Nuno Santos

A deputada socialista Ana Paula Bernardo nega que o relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, que apresentou esta quarta-feira em conferência de imprensa, reflita apenas a voz do Partido Socialista e não a sua perceção do que se passou nos trabalhos em torno da companhia aérea. “Não sei qual será o relatório final, mas de facto esta não é a versão do PS”.

Sempre pela negativa, rejeitando todas as interpretações sobre o relatório que redigiu, Ana Paula Bernardo negou ainda que o documento sirva para desresponsabilizar a atuação de Pedro Nuno Santos sobre a indemnização de meio milhão de euros à antiga administradora da TAP Alexandra Reis. Além disso, ainda que recusando a inclusão de referências às secretas, a deputada pede uma reflexão aos protagonistas dos desacatos do Ministério das Infraestruturas: a equipa de João Galamba e Frederico Pinheiro.