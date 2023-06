Estudos de localização do aeroporto estão em fase de adjudicação, presidente confiante quanto ao cumprimento dos prazos

Rosário Partidário, coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI) que está a estudar a localização do futuro aeroporto, desdramatiza as declarações feitas pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, na semana passada, considerando a opção Santarém "longe" e com uma hipótese "muito baixa" de ser a localização escolhida. "Não há alterações no nosso mandato estabelecido pela Resolução do Conselho de Ministros", afirmou. E nela está referido que as localizações a avaliar obrigatoriamente são Alcochete, Montijo e Santarém.

A líder da CTI adiantou ao Expresso na semana passada que a Comissão Técnica "está em processo de adjudicação" dos 25 estudos que será necessário fazer para apoiar na hierarquização das propostas de localização, avaliação que segundo a Resolução de Conselho de Ministros deverá estar concluída até ao final de 2023. A informação foi noticiada esta segunda-feira pelo Jornal de Negócios. Reina o otimismo de que o prazo será cumprido na CTI: "Estamos a trabalhar para que tudo corra como o esperado".