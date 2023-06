Aeroporto: Galamba reuniu com Comissão Técnica e diz aguardar serenamente relatório final

O ministro das Infraestruturas reuniu na passada sexta-feira com a Comissão Técnica Independente que está a estudar as possíveis localizações do futuro aeroporto, aguardando o Governo a conclusão dos trabalhos para tomar uma “decisão fundamentada”. Santarém é uma das sete localizações que está em estudo, e é uma das três localizações previstas na resolução do conselho de ministros.

João Galamba presidiu esta segunda-feira à assinatura da consignação da empreitada da reabilitação da estrada que liga as zonas empresariais do Entroncamento e de Riachos (Torres Novas), no distrito de Santarém, à Autoestrada 23 (A23), cerimónia na qual ouviu o presidente do município torrejano, Pedro Ferreira (PS), apelar a que a decisão sobre o futuro aeroporto não sirva apenas Lisboa, mas o resto do país.

Questionado pelos jornalistas no final da cerimónia, no Entroncamento, tendo em conta a sua afirmação de que o aeroporto em Santarém, uma das localizações em estudo, e que é defendida pela região, é “longe”, Galamba disse que a Comissão Técnica Independente está a fazer uma análise “multivetorial e em múltiplas dimensões”, havendo outros critérios para além da distância, aguardando o Governo pelo trabalho final para uma decisão “fundamentada”.

“Reuni com a comissão na passada sexta-feira. É um trabalho que acompanhamos com proximidade, dando sempre todas as condições para que possa continuar a trabalhar”, disse, salientando que o trabalho está em curso e que, brevemente, será apresentado “um relatório intercalar”, aguardando o Governo “serenamente pela conclusão final dos trabalhos”, para “com fundamento tomar a decisão que o país aguarda há tantas décadas”.

“Mas há uma coisa que garanto, ainda sem ter visto o relatório final. É que não vai dizer que 80 quilómetros é perto. Mas isso, como já disse, não significa nada, nem positivo nem negativo, para nenhuma localização. É apenas um facto. Todas as diferentes localizações têm diferentes vantagens e desvantagens. Apenas apontei uma que é incontornável, estamos a falar de facto de uma distância longa”, acrescentou.

Pegando numa afirmação da vice-presidente da Câmara do Entroncamento, Ilda Joaquim (PS), de que “mais importante que os quilómetros são os minutos”, Galamba assegurou que a comissão trabalha em “várias dimensões de análise e não apenas na distância” e que nunca ficará condicionada porque também ela concluirá que 80 quilómetros não é perto.

A polémica em torno da localização do novo aeroporto rebentou na terça-feira da semana passada com o ministro das Infraestruturas a afirmar, na CNN, que Santarém é longe e e que a probabilidade de ser escolhida é "muito baixa". A contestação foi imediata. Um dia depois na quarta-feira na Comissão da Economia João Galamba desvalorizou a questão dizendo que estava a referir-apenas a factos, Santarém é objetivamente longe, são cerca de 80 quilómetros, frisou. Para se justificar, sublinhou ainda que a CTI "não vai escolher nenhuma localização", vai apenas "avaliar e apresentar vantagens e desvantagens" das localizações. A escolha, salienta, "é política".