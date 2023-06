Ex-governante recusa responsabilidade pelos €55 milhões pagos a Neeleman... e quer que o relatório da CPI à TAP o diga

Já tinha sido protegido por Mário Centeno e agora é o próprio a tentar reforçar essa proteção. Álvaro Novo, que foi secretário de Estado do Tesouro entre 2017 e 2020 e que é hoje chefe do gabinete do governador do Banco de Portugal, recusa ter tido qualquer papel na negociação para afastar David Neeleman da estrutura acionista da TAP em 2020. Aliás, o afastamento é tal que o antigo governante pede à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP que essa seja uma conclusão.