CPI da TAP entra na reta final: as explicações de Hugo Mendes, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina

Têm sido semanas agitadas no Parlamento, e esta não será exceção. A última semana de audições da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP – com o regresso de Pedro Nuno Santos, a aparição do seu secretário de Estado Hugo Mendes e o fecho com Fernando Medina – será acompanhada, na Assembleia da República, por outros dois temas quentes, por iniciativa da direita parlamentar.

Além das audições sobre a TAP, serão discutidas, igualmente, as propostas de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito às “secretas” (que o PS parece tentado a abortar à partida). E, agora que a TAP começa a chegar ao fim, o PSD quer obrigar o Governo a explicar aos deputados a privatização de outra empresa, a Efacec.